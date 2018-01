Man vermoordt vrouw wegens zappen tijdens voetbal

Zonder zout is het eten flauw en smaakloos, zo lijkt de norm. We strooien het overal overheen en krijgen daardoor gemiddeld per persoon een kilo per jaar te veel binnen. Zorgwekkend vindt de Nierstichting, en daarom hebben ze honderd restaurants zo ver gekregen om in maart drie dagen zoutloos te koken.

„Een goede zaak”, noemt chef-kok Michel Hanssen (66) de toenemende aandacht voor de schadelijke effecten van te veel zout. Zijn leven veranderde vier jaar geleden compleet. Hanssen kreeg onverwachts een hartinfarct en zijn hart was onherstelbaar beschadigd. Dat had als gevolg dat hij niet langer zijn werk kon doen. Maar er kwam nog iets bij: hij mocht van de dokter geen toegevoegd zout meer eten.