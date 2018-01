Luchtballon stort neer: 1 dode en 12 gewonden

Vrijdagochtend is in de Egyptische stad Luxor een luchtballon gecrasht. Een Zuid-Afrikaanse toerist is hierbij om het leven gekomen en twaalf anderen raakten gewond.

In totaal zouden er twintig mensen in de luchtballon gezeten hebben voor een populaire toeristische vlucht. Volgens lokale autoriteiten is het ongeluk ontstaan door de harde wind van vrijdag. Helaas is dit niet de eerste keer dat een luchtballon in het gebied in een ernstig ongeluk belandt.

Eerdere ongelukken

In 2013 kwamen maar liefst negentien mensen om het leven omdat hun luchtballon in de brand vloog en explodeerde. Hierdoor werden ballonvaarten in dit gebied een tijd verboden.

Drie jaar later was het weer toegestaan, maar ook in dat jaar ging het fout. Tweeëntwintig Chinese toeristen raakten gewond toen hun luchtballon crashte. Ballonvaarten werden niet nog een keer verboden maar er zijn wel regels opgelegd. Zo mogen de ballonnen niet hoger vliegen dan 2000 meter.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar