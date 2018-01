Lichaam pasgeboren baby gevonden in toilet vliegtuig

In Indonesië is zondag een vrouw aangehouden die mogelijk haar pasgeboren kind dood heft achtergelaten in het toilet van een vliegtuig. Ze zou tijdens een vlucht van luchtvaartmaatschappij Etihad van Bangkok naar Jakarta stiekem zijn bevallen.

Toen de crewleden het vliegtuig schoon gingen maken, troffen ze het stoffelijk overschot aan in een plastic zak. Deze was in een lade in de toiletruimte weggestopt.

Bevalling

De vrouw kreeg tijdens de vlucht last van bloedingen, waarna ze het toilet opzocht. Daarna was ze er slecht aan toe, de piloot heeft daarom het toestel terug laten keren naar Bangkok waar ze werd opgevangen door een medisch team.

Enkele uren later vertrok ze alsnog naar Jakarta, waar ze na de landing direct werd aangehouden. Volgens de lokale krant The Jakarta Post zou de vrouw hebben toegegeven dat het om haar baby gaat.

