Kim Jong-un: Knop voor kernwapens staat klaar

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verkondigd dat de Verenigde Staten nooit meer een oorlog tegen zijn land kunnen beginnen. De Noord-Koreanen kunnen nu namelijk het hele vasteland van de VS bereiken met nucleaire wapens: ,,De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit.”

Kim Jong-un stelde verder dat Noord-Korea de wapens alleen inzet als de veiligheid in het geding is. Daarnaast benadrukte hij dat het belangrijk is om de spanningen in de regio terug te dringen. Toch kondigde Kim Jong-un ook aan dat Noord-Korea zich in het huidige jaar zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten ,,voor inzetbaarheid".

Vreedzame omgeving scheppen

Volgens Kim moet zowel Noord- als Zuid-Korea zijn best doen om een vreedzame omgeving te scheppen op het Koreaanse schiereiland. Hij overweegt om een delegatie naar de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang in Zuid-Korea te sturen. ,,De deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen zal een goede mogelijkheid zijn om de eenheid van onze mensen te laten zien en we hopen dat de Spelen een succes worden", zei hij. ,,Diplomaten van beide landen moeten snel over die mogelijkheid praten''.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had al gezegd dat de deelname van Noord-Korea zal bijdragen aan de veiligheid van de Spelen van Pyeongchang. Hij had vorige maand voorgesteld dat de regeringen in Seoul en Washington grootscheepse militaire oefeningen uitstellen tot na de Spelen.