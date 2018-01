Kans op nieuwe zoektocht naar vermiste MH370

Op 8 maart 2014 vertrok een Boeing 777-200ER vanaf Kuala Lumpur voor een nachtvlucht naar Peking. Het toestel had daar om half zeven 's ochtends moeten landen, maar veertig minuten na het opstijgen verdween MH370 van de radar.

Op een hoogte van ongeveer tien à elf kilometer werd het contact tussen het toestel en de thuisbasis ineens verbroken. Tot op de dag van vandaag zijn het toestel MH370 van Malaysia Airlines en de 239 passagiers niet teruggevonden. Nabestaanden bleven intens verdrietig achter. Binnenkort zouden zij wellicht antwoord kunnen krijgen op de vragen die al zo lang door hun hoofd spoken.

Schip vooruit gestuurd

Een Amerikaans bedrijf maakt zich namelijk op om de zoektocht te hervatten. Ocean Infinity zei woensdag alvast een schip richting het mogelijke zoekgebied te sturen. Maleisië maakte in oktober bekend in gesprek te zijn met het bedrijf over het hervatten van de zoektocht. Ocean Infinity is optimistisch dat het binnen enkele dagen officieel in de arm wordt genomen, liet het weten aan Reuters.

Ocean Infinity liet daarom alvast een schip uitvaren. „Dit is bedoeld om tijd te besparen als we inderdaad de opdracht krijgen, zoals we hopen'', schreef de woordvoerder. De Maleisische staatssecretaris Aziz Kaprawi zei dat op korte termijn een knoop wordt doorgehakt, maar dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Begin februari

Het schip Seabed Constructor vertrok volgens scheepvaartgegevens dinsdag uit Zuid-Afrika. Het vaartuig zette koers naar Australië, waar het op 7 februari wordt verwacht. De officiële zoektocht naar de MH370 is begin vorig jaar opgeschort, omdat er geen resultaten werden geboekt. Hopelijk is dat met deze nieuwe missie anders.

