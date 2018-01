Japan in rep en roer door verkoop giftige vis

Een supermarkt in Japan heeft mogelijk een fout gemaakt met verstrekkende gevolgen. Een winkel in het plaatsje Gamagori verkocht per ongeluk ‘fugu’, oftewel kogelvis, zonder de zeer giftige lever te verwijderen.

Fatale afloop

De NOS schrijft dat de inwoners van het plaatsje via luidsprekers op straat werden gewaarschuwd voor de giftige vis. De vis is zo giftig dat een klein foutje in de bereiding van de delicatesse al een fatale afloop kan hebben.

Ieder jaar belanden er in Japan meerdere mensen in het ziekenhuis nadat zij in aanraking zijn gekomen met de kogelvis. De ‘fugu’ heeft zenuwgif in de huid, ingewanden, eierstokken en lever.

Vergunning

Slechts koks met een speciale vergunning op zak zijn bevoegd de ‘fugu’ klaar te maken. Het is traditie in Japan dat de kok na de bereiding de eerste hap neemt om te bewijzen dat de vis gifvrij is.

Het is tegenwoordig ook mogelijk de kweekvisvariant van de kogelvis te kopen. Dat is een ‘fugu’ zonder gif in zijn organen. Toch zijn veel traditionele chefs er niet helemaal zeker van dat kweekvis helemaal veilig is.

Van de vijf verkochte porties ‘fugu’ in Gamagori zijn er inmiddels drie terecht.

