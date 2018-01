Investeerders Apple bezorgd om kinderen met iPhone

Twee grote aandeelhouders van Apple maken zich zorgen over het gebruik van de iPhone door kinderen. Ze roepen het technologiebedrijf op ervoor te zorgen dat ouders de toegang van kinderen tot hun iPhone kunnen beperken. Daarnaast willen ze dat er onderzoek wordt gedaan naar de effecten van veelvuldig gebruik van de smartphone op de geestelijke gezondheid van kinderen.

De oproep werd gedaan in een brief van de aandeelhouders Jana Partners en California State Teachers Retirement System. Zij hebben samen ongeveer 2 miljard dollar aandelen in Apple. Volgens hen is er steeds meer bewijs dat sommige jonge kinderen die vaak op een iPhone zitten, daar ongewild negatieve gevolgen van ondervinden. Dit kan uiteindelijk ook een negatieve impact hebben voor Apple zelf, aldus de aandeelhouders.

Apple biedt al verschillende mogelijkheden voor ouders om controle te hebben over wat kinderen doen op de iPhone. Het gaat bijvoorbeeld om ouderlijke toestemming om producten en diensten te kopen op de smartphone. Met het wachtwoord op de telefoon proberen ouders hun kinderen ook uit hun telefoon te houden, maar vaak genoeg hebben kinderen zelf op jonge leeftijd al een telefoon.

Schade voor kinderen

Onderzoek naar schade die zo'n apparaat kan aanrichten bij jonge kinderen staat logischerwijze nog in de kinderschoenen. Zo lang hebben we nog geen iPhones en er zijn duizenden interessante dingen te onderzoeken als het op deze technologie aankomt.

Onderzoekers Muhammad Sarwar van 'The Department of Information Technology' in Dubai en Tariq Rahim Soomro van College of Engineering & Information Technology in de Verenigde Arabische Emiraten houden zich wel met smartphones en kinderen bezig. Zij schrijven dat smartphones vooral slecht zijn voor kinderen, omdat het apparaat hun hersenen op de verkeerde manier 'traint'.

Concentratie

Het gebruik van een smartphone stelt kinderen bloot aan de gewoonte om van de ene optie naar de andere te springen. Bijvoorbeeld door het schakelen tussen apps als je een notificatie krijgt. Hierdoor raken zij gewend aan het ontvangen van kleine porties informatie in plaats van zich te concentreren op één onderdeel en hier alle informatie over te verwerken. Dit is volgens de onderzoekers schadelijk voor de ontwikkeling van het jonge brein.

Ook worden sociale aspecten van het brein minder ontwikkeld bij kinderen die veel op hun telefoon zitten. De jonkies raken gemakkelijk verslaafd aan spelletjes die te spelen zijn op het mobieltje en het staren naar een scherm is in het algemeen slecht voor je ogen.

