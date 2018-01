Heetste dag sinds 1939 in Sydney: 47,3 graden

In Indonesië is zondag een vrouw aangehouden die mogelijk haar pasgeboren kind dood heft achtergelaten in het toilet van een vliegtuig. Ze zou tijdens een vlucht van luchtvaartmaatschappij Etihad van Bangkok naar Jakarta stiekem zijn bevallen.

Toen de crewleden het vliegtuig schoon gingen maken, troffen ze het stoffelijk overschot aan in een plastic zak. Deze was in een lade in de toiletruimte weggestopt.