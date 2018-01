Hawaiianen kregen de schrik van hun leven

Het was flink schrikken voor de bewoners op Hawaii. Zaterdagavond (Nederlandse tijd) kregen ze een alarmbericht op hun mobiele telefoon over een inkomende raketaanval. Het bleek uiteindelijk vals alarm te zijn, maar de waarschuwing zorgde wel voor paniek.

Oefening

Het vals raketalarm op het eiland Hawaii was 'puur een oefening van de overheid', liet woordvoerster Lindsay Walters van het Witte Huis weten. President Donald Trump werd op de hoogte gebracht nadat het officiële bericht per abuis was verstuurd naar de inwoners van Hawaii, aldus de woordvoerster.

Raketdreiging

Het bericht luidde: „Ballistische inkomende raketdreiging naar Hawaii. Zoek onmiddellijk een schuilplaats. Dit is geen oefening''. Alles werd in hoofdletters geschreven. De autoriteiten meldden even later dat er geen bedreiging was en dat de melding op een vergissing berustte. Het was onduidelijk hoe de fout kon worden gemaakt, aldus de BBC.

Hawaiianen én sociale media, waren voor enkele minuten in rep en roer. „Mensen zijn in tranen. Dit waren 20 hele enge minuten", aldus Julia Morales op Twitter.

Zo werden er al flinke maatregelen getroffen. In dit filmpje is te zien hoe de kinderen veilig werden gesteld voor het gevaar van de raket.

Noord-Korea

De krant Honolulu Star zei dat ambtenaren in de ochtend het bericht ten onrechte hadden verzonden, voordat de fout 20 minuten later werd gecorrigeerd. De melding kwam te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. Hawaii is de dichtstbijzijnde staat bij Noord-Korea.

In zijn totaliteit duurde het ruim een half uur voordat de dreiging om vals alarm bleek te gaan.

Menselijke fout

De gouverneur van Hawaii, David Ige, bood later excuses aan voor het valse alarm. Volgens hem ging de waarschuwing uit door een menselijke fout. „Het was een vergissing tijdens een standaardprocedure bij de wisseling van dienst en een medewerker duwde de verkeerde knop in", zei hij.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar