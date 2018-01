Hartverscheurende foto terminaal meisje maakt indruk

Kanker is een vreselijke ziekte en vooral als het kinderen overkomt heeft dat een verwoestende uitwerking op hele gezinnen. Een moeder uit het Amerikaanse Florida deelde een foto die laat zien hoeveel pijn de ziekte kan veroorzaken.

Agressieve vorm

Ally Parker heeft een dochtertje van vijf die een waarschijnlijk verloren strijd uitvecht met een agressieve vorm van hersenkanker. Daar komt bij dat Ally's vader ook terminaal is, hij heeft een zenuwziekte. De verwachting is dat zij binnen een paar weken haar dochter en haar vader zal moeten begraven.

Zondag gaf Ally een update van de status van haar dochter. De daarbij geplaatste foto zorgde voor een storm aan reacties. Op de foto is te zien hoe Sean Peterson, vader van Ally Parker, bij het ziekenhuisbed van zijn kleindochter ligt. De expressie op zijn gezicht is tekenend voor de pijn die de hele familie van het meisje moet voelen. En dat maakt indruk.

Volgens The Daily Advertiser werd de 5-jarige Braylynn Lawhon op 6 december vorig jaar gediagnosticeerd met een extreem dodelijke vorm van hersenkanker. Moeder Ally Parker besloot een foto van haar dochter en haar vader te delen om aandacht te vragen voor de ernstige ziekte: „We dachten allemaal dat ze ons allemaal zou overleven… en hadden zeker niet gedacht dat onze kleine lieve Braylynn als eerste zou gaan”, zo schrijft ze in haar Facebookpost.

'Een moeilijk jaar'

Ze vervolgt: „Vorig jaar was moeilijk voor ons, maar ik kan niet uitleggen hoe zwaar dit jaar zal worden en al is geweest. Binnen een paar dagen zullen we deze kleine meid moeten begraven. Een paar maanden later, misschien zelfs maar een paar weken later, zullen we ook mijn vader moeten begraven. Mijn twee helden weg, in hetzelfde jaar. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat hebben wij misdaan dat we dit verdienen?”

Braylynn in gelukkiger tijden. Foto: Ally Parker.

De Facebookpost is op het moment van schrijven al ruim 10.000 keer ‘geliket’.

Toch doet de familie er alles aan om Braylynn zo lang mogelijk bij zich te houden. Zo zijn ze een GoFundMe-pagina gestart om 300.000 dollar binnen te halen voor een speciale behandeling in Mexico.

Donderdag deelde moeder Ally een post op Facebook waarin ze verklaart dat er een dokter is die nog altijd gelooft dat Braylynn een kans heeft om te overleven en haar wil behandelen: „De kans dat ze overlijdt is nog steeds groot, maar we hebben weer een sprankje hoop.”