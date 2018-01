Gezin vindt vermiste zoon dankzij huur helikopter

Het vaderinstinct van Australiër Tony Lethbrigde heeft hoogstwaarschijnlijk het leven van zijn 17-jarige zoon Samuel gered. De jongen was al langer dan een dag van huis, toen papa besloot een helikopter te huren om hem te zoeken. Het resultaat: binnen tien minuten was de jongen terecht.

Samuel was met de auto vertrokken en toen hij maar niet terugkeerde besloot zijn familie een zoektocht op touw te zetten. Terwijl de vader meerdere keren te horen kreeg dat het waarschijnlijk om een soort kwajongensstreek ging. „Maar zo steekt Samuel niet in elkaar, dus besloten we te gaan zoeken”, laat hij aan Network Seven weten.

Overleden

Niet in de laatste plaats omdat Lethbrigde zich een auto-ongeluk herinnerde waarbij vijf jaar geleden een jongeman om het leven kwam, omdat hij pas na vijf dagen werd gevonden. Hij wilde te allen tijde voorkomen dat zijn zoon hetzelfde zou overkomen, dus schakelde hij groot materieel in om op een effectieve manier te gaan zoeken.

Dankzij de inzet van de helikopter werd op twintig kilometer van zijn ouderlijk huis de auto van Samuel gespot. „De deur van de helikopter stond open, zodat we goed zicht op de omgeving hadden”, vertelt zijn vader. „We speurden de snelweg af en al na tien minuten zagen wij Samuels auto in de bosjes staan.”

Beweging

Zijn oom Michael werd door de helikopter afgezet om 150 meter verderop te gaan kijken hoe Samuel eraan toe was. „Ik was bang voor wat ik zou aantreffen. Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik gelukkig al snel dat hij met zijn hoofd bewoog.”

De bestuurder was achter het stuur in slaap gevallen en had verschillende verwondingen aan de crash overgehouden. Samuel werd naar het ziekenhuis gebracht om geopereerd te worden aan zijn verwondingen. Hij verkeert nog in kritieke toestand.

