Gaat Oprah naar het Witte Huis?

Het is niet de eerste keer dat de vraag zich de ronde doet: gaat tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey (63) zich kandidaat stellen voor het presidentschap in 2020? Mede door haar indrukwekkende speech bij de Golden Globe Awards komt de vraag weer boven drijven. En ditmaal lijkt het meer dan alleen een gerucht, zo stelt CNN.

Tijdens de Golden Globes sleepte Oprah Winfrey de Cecil B. DeMille prijs in de wacht. Dat is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Ze sprak de mensen toe over de #me-too kwestie en over discriminatie in de wereld. Mediacorrespondent van CNN, Brian Stelter, noemde haar toespraak 'ronduit presidentieel'.

Meer dan geruchten?

Twee naaste vrienden verklaarden anoniem aan CNN dat Winfrey al maanden bezig is om een eventuele kandidatuur af te wegen. Volgens Winfreys vrienden wordt ze ook door haar naaste familie en vrienden aangespoord zich kandidaat te stellen. Haar partner Stedman Graham bevestigt ook aan de Los Angeles Times dat het mogelijk is dat ze een gooi naar het presidentschap gaat doen. ,,Het is aan het volk om daarover te beslissen, zij zou het wel doen.”

Als het aan het Amerikaanse volk ligt, moet Oprah Winfrey sowieso presidentskandidaat worden. Nadat ze de wereld krachtig toesprak toen ze als eerste zwarte vrouw de oeuvreprijs won, ontplofte Twitter. De hashtags #Oprah2020 en #Oprahforpresident werden meteen trending topics.

2,3 miljard dollar

In het verleden kreeg Winfrey tijdens interviews al vaak de bewuste vraag voorgeschoteld. Ze verklaarde enige tijd geleden aan tv-zender CBS dat ze het na één jaar Trump zeker zou overwegen. Tot dusver is er nog geen definitief antwoord van Winfrey op de vraag of zich kandidaat gaat stellen.

Als Winfrey echt de eerste vrouwelijke presidente van de Verenigde Staten wil worden, dan moet ze dit jaar de knoop door gaan hakken. Aan het eind van de ‘midterm election’ van 2018 moeten immers de kandidaturen voor het Amerikaanse presidentschap ingediend zijn, zo zegt HBVL. Aan haar financiële situatie zal het niet liggen: het zakenmagazine Forbes schatte haar vermogen in 2009 op ruim 2,3 miljard dollar.

De speech

Bekijk de veelbesproken speech van Oprah hier:

