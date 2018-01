Eerste asielhond 2018 was een kerstcadeau

De schattige pup Ronnie was een kerstcadeautje, maar amper twee weken later wordt de viervoeter al naar het asiel gebracht. Daarmee is Ronnie de eerste Engelse asielhond van het nieuwe jaar.

Zijn baasje had Ronnie van haar ex gekregen voor kerst, maar dat was van korte duur. Toen de vrouw nog geen week later dakloos werd, besloot ze op de tweede dag van het nieuwe jaar de pup naar het Londense dierenasiel Battersea Dogs & Cats Home te brengen.

Online honden shoppen

De hond was online gekocht. De manager van het dierenasiel, Steven Craddock, is van mening dat Ronnie nog helemaal niet verkocht had mogen worden. Hij verwacht dat ze de pup te vroeg bij zijn moeder hebben weggehaald. ,,Het is veel te makkelijk om een hond online te kopen en verkopen'', zegt hij. Volgens Craddock belanden de dieren daarom vaak bij mensen die niet weten wat het inhoudt om voor een hond te zorgen.

Nieuw en liefdevol thuis

,,De vrouw heeft er goed aan gedaan om Ronnie naar ons te brengen, nu kunnen we een nieuwe en vooral warme thuis voor hem vinden. Aan zijn schattigheidsgraad te zien zal dat wel niet lang duren.” De viervoeter moet nog wat medische testen ondergaan en mag dan hopelijk snel naar een nieuw en liefdevol thuis.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar