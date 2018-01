Echtpaar laat hun dertien kinderen verhongeren

Een Amerikaans echtpaar is gearresteerd omdat ze hun dertien kinderen in het donker hadden vastgebonden en lieten verhongeren. David Allen Turpin (57) en Louise Anna Turpin (49) konden worden opgepakt, nadat hun 17-jarige dochter uit het huis was ontsnapt en de politie had gealarmeerd.

Ze was zo uitgehongerd dat de agenten bij wie ze haar verhaal deed, dachten dat ze een jaar of 10 was. Het jongste kind dat werd vastgehouden door de ouders is 2 jaar jong, de oudste 29 jaar.

Vies

De politie van het Californische plaatsje Perris bracht in een statement naar buiten dat verschillende kinderen zaten vastgebonden aan hun bed. „Ze zaten in donkere ruimtes waar het vies rook. De ouders konden geen reden opgeven waarom ze hun kinderen op deze manier hadden behandeld. Het was schokkend om te ontdekken dat zeven van de kinderen volwassen zijn tussen de 18 en 29 jaar. Iedereen is zwaar ondervoed en smerig.”

Het huis waar de dertien kinderen opgesloten zaten. Foto: EPA

Toen de slachtoffers uit het huis werden bevrijd maakten ze direct duidelijk dat ze uitgehongerd waren, waarna ze direct te eten en te drinken kregen. Volgens buurtbewoners werden de kinderen de afgelopen jaren af en toe buiten het huis gesignaleerd. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze opgesloten hebben gezeten.

In Amerikaanse media spreken buren hun afschuw uit over wat er zich even verderop heeft afgespeeld. „Het is zo droevig”, aldus Jamelia Adams. „Als je toch geen kinderen wilt of ze niet kunt opvoeden, zijn er plaatsen waar je terechtkunt. Mijn hart breekt als ik hoor dat kinderen zijn opgesloten en verwaarloosd.”

Kerstversiering

Julio Reyes, een andere buurman, was ronduit verbaasd toen hij van de gruwelijkheden hoorde. „Ik herinner dat ik kinderen het gras heb zien maaien en kerstversiering heb zien ophangen. Ik had nooit gedacht dat hier zoiets vreselijks zou afspelen.”

Lees ook Zelfs de ouders waren niet op begrafenis van baby Likeability of 3

Volgens Amerikaanse media had het stel een privéschool, maar stonden er slechts zes studenten ingeschreven. De Turpins zouden al twee keer failliet zijn verklaard.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar