Dronken vader dwingt zoontjes van 2 hoog te springen

Ongeveer een derde van alle schietpartijen in de VS vindt plaats op scholen, aldus het AD. Om leraren en leerlingen zich beter te leren wapenen tegen dit geweld, besloot het Amerikaanse leger een simulator te ontwikkelen, waarbij leerlingen en leraren zelf de schutter kunnen spelen.

Het leger ontwikkelde een simulator voor schietpartijen genaamd: Enhanced Dynamic Geo-Social Environment (EDGE). In de simulator worden levensechte situaties nagebootst die de leerlingen en leraren voorbereiden op de waarschijnlijk ergste dag uit hun leven. Gaan we ons verstoppen, of gaan we rennen voor ons leven?