Dolly (14) pleegt zelfmoord wegens online pesterijen

Trump en zijn entourage staan sceptisch tegenover de opwarming van de aarde. Nadat hij in januari vorig jaar president was geworden, kondigde hij in de zomer aan dat zijn land uit het akkoord stapt. Maar nu sluit de Amerikaanse president Trump niet uit dat de Verenigde Staten zich opnieuw aansluiten bij het internationale klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs werd beklonken.

Een betere deal