Dode en gewonden door storm in Frankrijk

Niet alleen in Nederland is het heftig weer, ook in Frankrijk raast een flinke storm. Daar zijn zelfs een dode en vijftien gewonden gevallen, van wie er vier slecht aan toe zijn. Een vrouw die aan het skiën was in de Haute-Savoie werd woensdag door een omwaaiende boom getroffen en stierf, zo melden de Franse media.

Eleanor teistert Frankrijk

De zware storm Eleanor teistert kustgebieden in het noorden van Frankrijk. De meteorologische dienst Météo-France zei een windsnelheden van ruim 120 kilometer per uur gemeten te hebben. Verder landinwaarts, bij Cambrai, bereikte de wind zelfs snelheden van 147 kilometer per uur.

In het oosten zijn een aantal skioorden tijdelijk gesloten omdat de stroom is uitgevallen. In de Elzas, Lotharingen en de Franche-Comté zitten woensdagmiddag nog circa 140.000 huishoudens zonder stroom. In heel Frankrijk zijn dat op dit moment circa 225.000 huishoudens, dat meldt het ANP.

Zware windstoten

Ook in hoofdstad Parijs leidde het weer tot enige overlast. Zo sloot de Eiffeltoren vanwege de weersomstandigheden voor publiek.

De storm had ook zijn invloed op het Franse luchtverkeer. Meerdere luchthavens moesten volgens de burgerluchtvaartautoriteit DGAC enige tijd vluchten annuleren door de zware windstoten. Dat noodweer zou inmiddels achter de rug zijn.

Twee keer in een week

Door noodweer kwamen eerder deze week ook al tienduizenden Franse huishoudens zonder stroom te zitten. Toen was de storm Carmen de boosdoener. Ook die ging gepaard met harde wind.

