China verbiedt handel in ivoor

De start van 2018 is goed nieuws voor de olifanten op de wereld. In China is vanaf dit jaar de handel in ivoor namelijk verboden. Dat besluit wordt gezien als een belangrijke stap in de bescherming van de olifantenpopulatie.

Stroperij

Volgens dierenrechtenactivisten worden jaarlijks zo’n 30.000 Afrikaanse olifanten gedood door stropers. Vooral China is een belangrijke afzetmarkt voor ivoor. Vorig jaar maakte het Aziatische land bekend die handel in het nieuwe jaar te gaan verbieden. Sinds maart 2017 sloten 67 fabrieken en winkels die in ivoor handelden al hun deuren.

Dat leek direct effect te hebben, want volgens persbureau Xinhua daalde de inbeslagneming van ivoor vorig jaar al met 80%. Dat aantal zal vermoedelijk nog verder afnemen: zondag werden ook de overige 105 winkels die in ivoor handelen gesloten.

Blij en verheugd

Het Wereldnatuurfonds is vanzelfsprekend heel blij met het Chinese verbod: ,,Dit is een belangrijke stap die een enorme boost moet geven aan de bescherming van olifanten in Afrika”, stelde Fred Kumah, directeur van Wereldnatuurfonds Afrika, in een blogpost. Hoewel er veel aandacht was voor het ophanden zijnde verbod, benadrukte Kumah nog wel dat er niet veel aandacht is besteed aan het feit dat het verbod nu ook daadwerkelijk is ingegaan.

De CEO van WildAid Peter Knights noemde het verbod ‘de grootst mogelijke stap in het terugdringen van stropen op olifanten’: ,,We kunnen 2018 starten in de hoop dat olifanten nu veiliger zijn.”