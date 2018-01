Boze betogers slopen Zuid-Afrikaanse H&M's om trui

De 'coolest monkey of the jungle'-trui van kledingconcern H&M blijft de gemoederen bezig houden. In Zuid-Afrika zijn meerdere H&M filialen bestormd door groepen woedende activisten die de inventaris hebben vernield vanwege de in hun ogen racistische reclame-uiting. Zij vonden de excuses van het modehuis niet voldoende. Dit meldt The Sun.

Rubberen kogels

De bestorming verliep zo gewelddadig dat de politie rubberen kogels moest afvuren om de orde te kunnen herstellen. Alle H&M-filialen in Zuid-Afrika blijven voor onbepaalde tijd gesloten. Het gaat om een gecoördineerde actie tegen racisme waarin er tenminste in vier filialen vernielingen zijn gepleegd.

Onschuldige omstanders moesten zich uit te voeten maken toen de activisten binnenstormden. Het ging er meedogenloos aan toe zoals ook is te zien op de beelden. Paspoppen, spiegels en kledingrekken werden allemaal gesloopt door de activisten van de anti-racismegroep Economic Freedom Fighters Party. De woordvoerder van de activisten is blij met de actie. „H&M krijgt op deze manier de gevolgen van racisme te voelen".

Ophef

Het Zweedse kledingconcern heeft zich afgelopen week de woede van veel mensen op de hals gehaald vanwege de afbeelding van een zwarte jongen in een trui met daarop de opdruk 'coolest monkey in the jungle'. De bewuste foto is inmiddels offline gehaald en het gewraakte kledingstuk werd uit de handel genomen.

De moeder van het jongetje gaf aan de commotie overdreven te vinden. Haar zoon stond op honderden foto's van de H&M en van een racistische actie was in haar ogen dan ook geen sprake. Het is duidelijk dat dat de Zuid-Afrikaanse activisten deze visie niet met haar delen.