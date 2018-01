Bijna 1300 euro boete na lezen van partners emails

Als je vermoedens hebt dat je partner niet helemaal trouw is, kan het best verleidelijk zijn om toch even de mails of appjes door te lezen. Geen goed idee, zo bewijst ook een zaak in Zwitserland. Daar is een vrouw veroordeeld omdat ze zonder toestemming de mailtjes van haar man aan het lezen was.

Vermoedens

De vrouw had het vermoeden dat haar echtgenoot niet trouw was en besloot op onderzoek uit te gaan. Het echtpaar deelde een computer en schreef de wachtwoorden op een briefje naast de computer. Nadat er een nieuw emailaccount was aangemaakt, begon de vrouw het verdacht te vinden en probeerde ze met één van de wachtwoorden in te loggen.

Eén van de wachtwoorden zorgde dan ook voor toegang tot het account, weet de Aargauer Zeitung. Eenmaal in de mailbox, ziet ze dat haar echtgenoot al een tijdje affaires heeft met meerdere vrouwen. Ze twijfelt geen moment en confronteert hem. ,,Hij was redelijk snel uit ons appartement verdwenen", laat de vrouw weten. ,,Mijn vertrouwen in hem is weg. We hebben elkaar niet meer gesproken."

Aanklacht

Maar daarmee is de kous nog niet af. De echtgenoot van de vrouw is niet te spreken over haar online inbraak en besluit haar aan te klagen. In februari 2017 wordt ze veroordeeld tot een boete van 9900 frank, zo'n 8300 euro. De boete is voorwaardelijk. Wel moet ze nog 4300 franc - ruim 3600 euro - betalen om de politiekosten te dekken.

Volgens de aanklager heeft de vrouw meerdere keren ingebroken in het account en heeft ze materiaal gedownload dat niet haar eigendom is. De computer, de externe harde schijf en een USB-stick zijn in beslag genomen voor onderzoek. De verdediging heeft als argument dat er technisch gezien niet gehackt is, aangezien ze het wachtwoord al wist.

Flinke boete

De zoekhistorie op de computer laat zien dat de vrouw al even vooronderzoek had gedaan voor ze inbrak in haar man's account. Ze had namelijk opgezocht of het een strafbaar feit is om andermans emails te lezen. Volgens artikel 145 van de Zwitserse wet is het inderdaad illegaal om zonder toestemming iemands data te bekijken als dat met een wachtwoord is beschermd. De aanklacht is blijven staan, al is de boete bijgesteld naar 1500 frank, bijna 1300 euro.