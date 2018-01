Bevallende vrouw aangerand door nepverpleegkundige

Op de eerste dag van dit jaar heeft een Somalische man zichzelf in Rome verkleed als verpleegkundige en zo een bevallende vrouw aangerand. De 43-jarige vrouw stond op het punt te gaan bevallen toen de man binnenkwam, schrijven Italiaanse media.

Hij stelde haar een aantal vragen, waardoor het leek alsof hij bij het ziekenhuispersoneel hoorde. Maar toen hij zijn handen onder de dekens van de vrouw stak en tegelijkertijd zichzelf bevredigde, wist de vrouw dat het vreselijk mis was. Ze begon te schreeuwen en trok zo de aandacht van het andere ziekenhuispersoneel dat haar te hulp schoot.

Diefstal

De man rende meteen weg maar werd door de echte doktoren en zusters tegengehouden. Hierdoor kon hij worden opgepakt. Hij wordt aangeklaagd voor ernstig seksueel geweld en diefstal. Het uniform dat hij droeg, wist de man namelijk te stelen uit de waskamer van het ziekenhuis.

Italiaanse media gebruiken dit verhaal over de vrouw die de mooiste dag van haar leven zag veranderen in een nachtmerrie om de slechte beveiliging in ziekenhuizen in het land aan de kaak te stellen. Dat iemand zomaar de waskamer kan bereiken, daar een vermomming kan aantrekken en vervolgens naar patiënten toe kan, is natuurlijk absoluut niet de bedoeling.

Bekende van politie

Daar komt nog bovenop dat de verdachte een bekende is van de politie. Ali Abdella, zoals de man heet, staat al meerdere jaren in verschillende strafregisters in Italië. Op de vraag waarom hij op nieuwjaarsdag in het ziekenhuis was, antwoordde hij: „Dat weet alleen God." Feit blijft dat de man alle veiligheidscontroles door is gekomen en een kwetsbare vrouw heeft aangerand. Dat is een groot probleem voor Italiaanse ziekenhuizen. 10 februari verschijnt Abdella voor de rechter.

