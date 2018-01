Auto ramt bovenverdieping van tandartspraktijk

De Verenigde Staten maken zich mogelijk op voor een shutdown. Vijf dingen die je moet weten.

Wat is een shutdown?

Als de Republikeinen en Democraten in de VS het deze week niet eens worden over de financiering van de overheid komt er een shutdown, ook wel lockdown genoemd. De ambtelijke molen komt dan stil te liggen. Zo’n 800.000 ambtenaren worden zo gedwongen met onbetaald verlof te gaan. In de praktijk betekent dat gerechtshoven bijvoorbeeld maximaal twee weken kunnen draaien op een noodfonds, daarna moeten ze de ‘onbelangrijke’ zaken laten liggen. Het aanvragen van een visum of het vernieuwen van een paspoort loopt vertraging op. Ziekenhuisafdelingen, zoals poliklinieken, sluiten. Mensen met een uitkering kunnen blijven rekenen op geld van de overheid, hoewel nieuwe aanvragen pas behandeld worden als de overheid weer open is. Scholen blijven open, maar studentenleningen en -beurzen worden niet betaald. Musea sluiten hun deuren. Cruciale diensten als de douane, de kustwacht en de immigratiedienst blijven hun taken verrichten, net als de voedselinspectie, de weerdiensten en het personeel in het openbaar vervoer.