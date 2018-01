'Actrice kreeg zwijggeld voor seksdate Trump'

De ene moordzaak is complexer dan de andere. In Texas werd het de politie wel heel gemakkelijk gemaakt. De verdachte, een 55-jarige vrouw, voerde na de moord namelijk via een zoekmachine de term 'how to kill someone and not get caught' in, dit meldt de Texaanse politie aan Amerikaanse media.

Je kan het de politie ook te gemakkelijk maken ©Google