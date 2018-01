Acteur 'Tinky Winky' overleden

De 51-jarige acteur Simon Shelton Barnes, die 'Tinky Winky' speelde in de bekende kinderserie de Teletubbies, is overleden.

The Beatles van de kindertelevisie

De acteur speelde van 1997 tot 2001 de rol van de paarse Teletubbie Tinky Winky in de kinderserie de Teletubbies. Daarna is de serie nog jarenlang uitgezonden. Ondanks dat de rol voor de acteur een gewaagde stap was, is hij blij dat hij het gedaan heeft. „We krijgen heel veel fanmail van kinderen en ouders. Ik denk dat we een beetje The Beatles of Take That zijn van de huidige kindertelevisie", schrijft DailyMail.

Barnes was de oom van Emily Atack, die een lovend bericht op Instagram plaatste: „Hij was de aardigste en meest talentvolle man die je ooit ontmoeten zal. Hij was bij iedereen geliefd, en zal dat altijd blijven."

De uitvaart is 7 februari, zijn familie heeft bezoekers gevraagd felle kleuren te dragen. Waar de acteur precies aan overleden is, is niet bekend.

