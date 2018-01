45-jarige man maakt 8 kilometer lange weg voor kids

Een 45-jarige man in India heeft in zijn eentje een 8 kilometer lange weg gemaakt met alleen een pikhouweel en een koevoet. Dat deed hij om ervoor te zorgen dat zijn kinderen vaker naar huis kunnen komen.

De man, Jalandhar Nayak, woont in een klein dorpje in het oosten van India. De dichtstbijzijnde school is maar liefst 10 kilometer verderop. Daarom kunnen zijn drie schoolgaande zoons niet vaak naar huis komen, meldt de BBC.

Drie uur

Bovendien moeten de jongens ook over vijf heuvels heen als ze naar huis willen. Dat zorgt ervoor dat een wandeling van school naar huis al gauw drie uur duurt.

Daarom heeft Nayak de laatste twee jaar elke ochtend zijn gereedschap gepakt en is hij acht uur per dag gaan werken aan een weg voor zijn zoons. Daarbij heeft onder meer stenen gebroken en rotsblokken verplaatst.

Blij

De lokale autoriteiten zullen de weg nu verder afmaken. Daar is Nayak naar verluidt „extreem blij” mee. Hiervoor wisten ze namelijk niet eens dat hij bezig was met dit werk: ze hoorden ervan via een lokaal nieuwsbulletin.

Volgens lokale reporter Sibashakti Biswal heeft Nayak bijzonder veel aandacht in de weg gestoken en heeft hij ervoor gezorgd dat hij geen boom hoefde te kappen. Bovendien is de kwaliteit van de weg volgens Biswal zo goed dat deze ook geschikt zou kunnen zijn voor auto's.

