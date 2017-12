Zo koud in VS dat haaien doodvriezen

Vind je het hier fris? Ga dan maar niet op een trip naar het noorden van de Verenigde Staten, want daar is het zo ontzettend koud dat er zelfs al een aantal haaien doodgevroren zijn aangespoeld, meldt The Atlantic White Shark Concervancy.

Zij hebben de afgelopen dagen al drie dode haaien die zijn aangespoeld gevonden. Gedacht wordt dat de haaien naar het zuiden zijn gezwommen, om het koude water te ontvluchten. Toen zijn ze waarschijnlijk bij Cape Cod te dichtbij het ijskoude strand gekomen, waardoor hun kieuwen zijn dichtgevroren door de koude lucht.

38 graden onder nul

In Noord-Amerika is het op dit moment in bepaalde delen ontzettend koud. In Pennsylvania viel meer dan 1,5 meter sneeuw en in Minnesota was het vrijdag op zaterdag bijna 38 graden onder nul. De reden van de kou is het feit dat de VS en Canada worden geraakt door een aanval van koude lucht vanaf de polen.