Bij een grote brand in de New Yorkse wijk The Bronx zijn zeker twaalf doden gevallen, onder wie een baby. Vier mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis en nog een aantal raakte zwaargewond. De brand woedde in een gebouw met meerdere verdiepingen met portiekwoningen.

Slachtoffers

Op verschillende etages kwamen mensen om het leven. De slachtoffers variëren in de leeftijd van één tot vijftig. Burgemeester Bill De Blasio is naar de plaats des onheils afgereisd en werd daar op de hoogte gesteld van de situatie. Hij sprak van een tragedie, een van de ergste branden die de stad in lange tijd heeft gezien.

Twaalf mensen gered

De brandweer meldde op Twitter dat de brand geblust is met hulp van honderdzestig brandweermannen. Op foto's is te zien hoe ladderwagens de verscheidene woningen proberen te bereiken. De brandweer wist twaalf mensen uit het pand te redden.

Wat de brand heeft veroorzaakt is niet bekend.

Zeker twaalf doden bij flatbrand in New York. Foto: ANP

