Vrouw krijgt energierekening van 284 miljard dollar

Vlak voor de kerst kreeg het Amerikaanse gezin Horomanski de schrik van hun leven. Toen moeder Mary op internet keek hoe haar energierekening ervoor stond, bleek dat zij de leverancier een bedrag van 284 miljard euro schuldig was.

„Mijn ogen vielen bijna uit mijn hoofd", zegt Horomansk (58) tegen The Erie Times-News. „We hebben kerstverlichting opgehangen en ik vroeg mij af of we daar misschien iets verkeerd hadden gedaan."

Termijnbedrag

Het 'goede' nieuws voor Horomansk was dat ze het totale bedrag pas in november 2018 betaald moest hebben. Het minimum bedrag dat zij moest betalen voor december was 'slechts' 28.156 dollar.

In paniek stuurde Horomansk een bericht naar haar zoon over de enorm dure rekening. Die nam contact op met Penelec, de energieleverancier van de familie. Zij vertelden hem dat het een fout in het systeem was. Het totale bedrag dat Horomansk eigenlijk moest betalen was 284,46 euro. Door een onbekende fout in het systeem was de komma in het bedrag verschoven.

Hartmonitor

„Ik kan me geen enkele rekening van miljarden dollars herinneren", zegt een woordvoerder van Penelec tegen The Erie Times-News, „Maar we waarderen de bereidheid van de klant om ons op de hoogte te stellen van de fout."

Horomansk moet echter nog steeds bijkomen van de schrik: „Ik heb mijn zoon dit jaar om een hartmonitor gevraagd voor de Kerst."