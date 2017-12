Vier doden bij buscrash in metrostation Moskou

Bij een busongeluk in Moskou zijn ten minste vier doden en vijftien gewonden gevallen, melden de Russische autoriteiten. De bus raakte van de weg en belandde in de entree van een metrostation.

Geen terrorisme

Op beelden van het ongeluk is te zien dat de bus compleet verwoest in het trappenhuis van het metrostation Slaviansky Boulevard ligt. Volgens de autoriteiten is er geen reden om aan te nemen dat het gaat om een terroristische aanslag. De buschauffeur heeft aangegeven dat de bus opeens begon te verschuiven. De chauffeur probeerde te remmen, maar dat werkte niet. Op het moment van het ongeluk was het glad in de stad.

Beelden van de crash in Moskou. / ANP

Onduidelijk

Hoeveel doden er precies gevallen zijn is nog onduidelijk. Hoewel de autoriteiten officieel gemeld hebben dat er vier slachtoffers zijn gevallen, werd er door een woordvoerder van vijf doden gesproken. Het is nog niet duidelijk of de slachtoffers in de bus zaten, of juist buiten liepen. Beveiligingsbeelden laten zien dat een aantal mensen dat buiten liep geraakt werd door de bus, toen die van de weg raakte. De buschauffeur is onderzocht en was niet onder invloed van drank en/of drugs.

Volgens Interfax News Agency was de bus nog geen eens een jaar oud. Het complete busnetwerk van Moskou wordt nu gecheckt op mankementen.

Beelden van de crash zijn hieronder in een tweet te zien. Waarschuwing: de beelden zijn schokkend!