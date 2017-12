Topless feminist probeert kindje Jezus te ontvoeren

In het immer vredige Vaticaanstad heeft een activiste met ontbloot bovenlijf geprobeerd om het beeld van kindje Jezus te stelen uit een grote kerststal op het Sint-Pietersplein.

Kordaat optreden van de politie voorkwam dat de kidnappoging van de Oekraïnse feministe slaagde. Het is niet de eerste keer de pasgeboren Messias het doelwit is van activisten. Ook in 2014 deden zij een vergeefse poging.

,,God is een vrouw!"

De Oekraïnse activiste is lid van de feministische groepering Femen. Terwijl ze topless naar de kerststal rende schreeuwde ze ,,God is een vrouw!", deze leus was tevens op haar rug geverfd. Ver is ze niet gekomen. Agenten waren snel ter plaatse om 'Jezus' in veiligheid te brengen en de Oekraïnse in te rekenen.

Deze bizarre gewaarwording vond ongeveer twee uur voor dat de paus zijn jaarlijkse kerstboodschap uitsprak plaats. De toespraak van de paus ging gewoon volgens schema door.

Sextremist

De poging tot het kidnappen van baby Jezus is opgeëist door de feministische actiegroep Femen. De daad van ontvoerder Alisa Vinogradova was volgens hen een statement tegen het Vaticaan en hun conservatieve standpunten op het gebied van abortus en voorbehoedsmiddelen. In een verklaring op hun website laten ze weten dat Vinogradova een 'sextremist' is.

Verder eist de groep dat de activiste direct wordt vrijgelaten en dat de Katholieke kerk afstand neemt van kindermisbruik die in hun ogen nog steeds volop aanwezig is.