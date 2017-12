'Louisa von Trapp' overleden

Actrice Heather Menzies-Urich is zondagavond op 68-jarige leeftijd overleden. De Canadees-Amerikaans actrice speelde Louisa, een van de kinderen van de familie Von Trapp in de film The Sound of Music uit 1965.

De filmster kreeg onlangs te horen dat ze aan hersenkanker leed. ,,Ze was een actrice, een ballerina en genoot volop van het leven", vertelt haar zoon Ryan Urich aan het Amerikaanse entertainmenttijdschrijft Variety.

Playboy en The Love Boat

Menzies-Urich werd op vijftienjarige leeftijd gecast voor de rol van Louisa von Trapp, het derde kind van de Von Trapps. Aan die rol dankte zij in 1973 een fotoreeks in Playboy, onder de naam Tender Trapp. 'Tender' zou je kunnen vertalen als zacht, lief, maar ook mals, tenger of fijnzinnig.

Op het witte scherm bleven haar prestaties beperkt. Ze speelde onder meer nog in Hawaii, net als in The Sound of Music naast Julie Andrews, en in de horrorfilm Piranha. Op televisie verging het haar beter met rollen in Alias Smith and Jones en The Love Boat.