Japans stel hield dochter 15 jaar vast in kelder

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt aangeklaagd door verschillende grote steden in de Verenigde Staten. Zij houden hen medeverantwoordelijk voor de 'kerkschutter' die begin november 25 slachtoffers maakte in Texas.

Dader Devin Patrick Kelley had namelijk in een database moeten opduiken, wanneer hij een wapen had willen kopen, mits het ministerie zijn werk had gedaan. Het verzuim zorgde er echter voor dat de voormalig militair niet in de door de verkopers gecheckte database verscheen, waardoor de verkoper hem het wapen overhandigde.