Iran zet grote delen van het internet op zwart

Iran heeft in grote delen van het land het internet afgesloten door verschillende telefoonaanbieders. In Iran zijn talrijke spontane protesten in het land naar aanleiding van prijsstijgingen en frustraties over het regime. Donderdag en vrijdag was er in heel Iran een golf van protest, onder meer in steden als Kermanshah, Mashad en Qom.

Vooral in de tweede stad van Iran, Mashad, was het protest heftig. De autoriteiten meldden dat er meer dan vijftig mensen zijn gearresteerd. De aanleiding was volgens waarnemers woede over de stijgende voedselprijs en over corruptie, maar tal van betogers uitten ook hun afkeer van de sjiitische geestelijken die het regime domineren.

Leuzen

Video‘s op sociale media lieten demonstranten zien die leuzen schreeuwen tegen de heersende geestelijkheid als „Mullahs schamen zich voor u, laat ons land met rust". Volgens het persbureau Fars riepen tientallen demonstranten voor de universiteit van Teheran „Dood aan de Taliban’’, waarmee zij het Iraanse establishment vergeleken met de radicale islamisten in Afghanistan.

Volgens het agentschap staken demonstranten in de binnenstad van Teheran afvalbakken in brand en vernielden ze hekken bij bushaltes. Video‘s tonen soortgelijke incidenten in andere steden. Er zijn ook video's die laten zien dat de vlag van de Islamitische Republiek en foto's van de Iraanse leider worden verbrand.

Vanwege de beperkte berichtgeving over de protesten door de Iraanse media kunnen de berichten en video's op sociale netwerken niet onafhankelijk worden geverifieerd. De meeste video's komen via het nieuwsportaal Amad-News die het via de berichtenapp Telegram verspreidt. Het Iraanse ministerie van Telecommunicatie heeft daarom Telegram verzocht het account van het nieuwsportaal te blokkeren.

Grootse sinds 2009

De omvang van de betogingen was de grootste sinds de massale protesten in 2009. Toen gingen in juni na de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad Iraniërs massaal de straat op om te betogen tegen het regime. De protesten van wat de Groene Beweging werd genoemd, hielden aan tot in februari 2010. Op 30 december 2009 gingen voorstanders van het regime de straat op, wat ze sindsdien elk jaar doen.

President Hassan Rohani geldt als een gematigd politicus en geestelijke die Iran wil moderniseren. Maar de beloofde economische voordelen van een internationaal nucleair akkoord dat hij in 2015 heeft gesloten, zijn nog niet merkbaar. Velen zijn diep teleurgesteld over het uitblijven van verbetering en de aanhoudende stijging van de werkloosheid. Het uitgestrekte land telt circa 80 miljoen inwoners en het bruto binnenlands product, gemeten per hoofd van de bevolking, is slechts circa 10 procent van het Nederlandse equivalent dat op ruim 45.000 dollar ligt (IMF 2016).

Steun

Als reactie op de protesten waren er zaterdag in heel Iran bijeenkomsten en betogingen om steun te uiten aan de regering en de geestelijk leider, de ayatollah Ali Khamenei.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar