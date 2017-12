Cel voor Brit die pijnstillers meenam naar Egypte

Een vervelende kerstboodschap voor de 33-jarige Laura Plummer uit Engeland. Ze is dinsdag veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het smokkelen van pijnstillers naar Egypte.

Plummer zit al sinds oktober vast in een Egyptische cel omdat ze zo'n 300 pijnstillers Tramadol meesmokkelde voor haar Egyptische vriend met chronische rugklachten. Tramadol is een morfine-achtige pijnstiller en in Groot-Brittannië (net als in Nederland) gewoon op recept verkrijgbaar.

Maar in Egypte denken ze anders over het medicijn: het is er illegaal en wordt gezien als de goedkope vervanger van heroïne. En dus werd Plummer op de luchthaven opgepakt als drugssmokkelaar.

'Onbewust'

Volgens haar moeder Roberta was haar dochter zich er niet van bewust dat ze iets verkeerd deed en dacht haar dochter eerst dat het om een grap ging. „De pijnstillers lagen helemaal bovenaan in haar koffer. Ze verstopte ze niet", vertelde ze tegen The Guardian.

Haar advocaten hebben onmiddellijk laten weten dat tegen het vonnis in beroep gaan.

