'123456' opnieuw slechtste wachtwoord van 2017

Een goed wachtwoord voor je talloze accounts verzinnen blijft lastig. Veel mensen nemen uit gemakzucht een simpele sleutelcode die erg gemakkelijk te kraken is. Internetbeveiliger SplashData maakt elk jaar een overzicht met de allerslechtste veelgebruikte combinaties.

De winnaar is dezelfde als voorgaande jaren. Dit is namelijk: '123456'. Op de tweede plaats staat 'password' en op de derde plek '12345678'.

Een artistieke interpretatie van een hacker ©ANP

Onveilige wachtwoorden

Wat zijn kenmerken van een slecht wachtwoord? In de ranglijst staan veel cijfercombinaties, korte algemene termen zoals 'admin' of 'password' en zaken waar veel mensen fan van zijn zoals sportteams of filmseries. Voor hackers is het kraken van deze wachtwoorden kinderspel. En dit is nog schadelijker wanneer deze inlogcode voor meerdere websites gebruikt wordt.

Omdat het een internationaal onderzoek staan er geen Nederlandstalige wachtwoorden in de ranglijst. Typische voorbeelden van slechte Nederlandstalige wachtwoorden zijn: 'wachtwoord', 'ajax', 'dejong', 'welkom', 'hallo' of 'rotterdam', al dan niet met cijfers.

SplashData raadt internetgebruikers aan om gebruik te maken van een passwordmanager. Dit is een programma dat automatisch moeilijk te kraken combinaties genereert. Een goed wachtwoord heeft hoofdletters, kleine letters, leestekens, cijfers en minstens twaalf tekens.

Het beveiligingsbedrijf vindt het systeem van alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord bovendien te onveilig. Zij zouden graag zien dat meer websites gebruik maken van een twee-staps-authentificatie. Er moet dan naast een wachtwoord ook een gegenereerde code worden ingevoerd. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij internetbankieren.

Top 30

Dit is de top 30 van meest onveilige wachtwoorden. Staat jouw wachtwoord hier ook tussen? Overweeg dan eens om hem te wijzigen.

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1

26. 654321

27. jordan23

28. harley

29. password1

30. 1234

