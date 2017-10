Zwemmende vrouw redt haai met haar blote handen

Een Australische vrouw is momenteel online tot heldin uitgeroepen, omdat ze een haai heeft gered. Melissa Hatheier uit Sydney was rustig aan het rondzwemmen bij het strand van Cronulla toen ze zag dat het dier in het rotszwembad terecht was gekomen.

Al snel werd duidelijk dat het om een Port Jackson-haai ging, die over het algemeen niet gevaarlijk is voor mensen. „Ik maakte de inschatting dat ik het beest uit het zwembad zou kunnen tillen om terug in zee te gooien”, aldus de redder in nood tegenover de Australische zender Channel 9.

Ondiep

Haar moeder had intussen de politie gebeld, maar de agenten wisten zich geen raad met de situatie. Dus sprong Hatheier in het water. „Ik dreef de haai naar het ondiepe gedeelte en ging op mijn knieën zitten om 'm vast te kunnen pakken. Ik tilde 'm op en hielp het beest terug de zee in.”

Nadat ze een filmpje van haar reddingsactie op Facebook had gezet, werd Hatheier binnen de kortste keren razend populair. „In Australië dragen we haaien als honden”, grapte iemand onder de post. Ook werd het nieuws snel opgepikt door de Australische media.

Kijk hier hoe ze de haai terug in zee kreeg en vervolgens juichte na haar geslaagde hulppoging: