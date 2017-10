Weduwe soldaat: Trump kon niet op zijn naam komen

Vorige week ontstond er nogal wat commotie om een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de weduwe van de gevallen Amerikaanse soldaat David Johnson. Tegenover ABC News heeft de weduwe Myeshia Johnson nu gereageerd op al die commotie.

'Hij kon niet op zijn naam komen'

David Johnson was een van de vier Amerikaanse soldaten die begin oktober omkwam in Niger toen ze werden achtervolgd door islamitische militanten. Toen Myeshia Johnson onderweg was naar het vliegveld waar de kist van haar man aan zou komen, belde Trump en zei hij haar „dat hij wist waar hij aan begon, maar dat het alsnog pijn doet”.

In Good Morning America heeft de weduwe nu gereageerd op alle commotie die daarover ontstond. Ze verklaarde „heel boos” te zijn op president Trump, vooral omdat hij moeite had om op de naam van haar man te komen: „Ik hoorde hem struikelen over zijn woorden terwijl hij probeerde de naam van mijn man te herinneren. Dat deed het meest pijn, want mijn man vocht daar voor ons land en heeft zijn leven geriskeerd voor ons land. Waarom kun je zijn naam dan niet onthouden?”

Kist blijft gesloten

Myeshia Johnson noemt haar man een „fantastische soldaat en een liefhebbende vader”. In de show laat ze zich verder uit over het feit dat ze het lichaam van haar man niet mocht zien: „Ik moet hem zien om zeker te weten dat het mijn man is. Ze wilden me nog niet eens een vinger of hand laten zien. Ik ken mijn man van top tot teen, maar ze wilden me niets laten zien.”

De kist die uit Niger is overgekomen, is voor haar dan ook betekenisloos: „Ik weet niet wat er in die kist zit. Voor zover ik weet kan die kist net zo goed leeg zijn.”

Bovendien wil Myeshia antwoord over wat er met haar man is gebeurd: „Ze kwamen naar mijn huis en vertelden dat mijn man sinds 4 oktober vermist was. Ze wisten niet waar hij was. Een paar dagen later was zijn status veranderd van 'vermist' naar 'omgekomen op het slagveld'. Ik weet niet hoe hij is gedood, waar hij is gedood. Dat hebben ze me niet verteld, maar daar wil ik achter zien te komen."