TV-show zoekt live naar verkrachter van meisje (11)

Wie heeft haar zwanger gemaakt? Haar stiefvader of een van haar twee broers? Een vraagstuk dat zou moeten worden onderzocht in de rechtszaal. Maar Oekraïense tv-makers dachten daar anders over. Tijdens de live tv-show 'It Concerns Everybody' worden alle reality-tv grenzen overschreden en onderzoeken ze wie een 11-jarig meisje heeft misbruikt en zwanger heeft gemaakt.

De inmiddels 12-jarig Tanya Lushishin werd meerdere malen verkracht en tijdens een van deze verkrachtingen raakte zij zwanger van haar dochter Diana, meldt de Daily Mail. Eerder werd gedacht dat haar 18-jarige buurjongen Andriy de vader was, maar een DNA-test pleitte hem vrij. „Dan moet het iemand uit mijn familie zijn geweest. Ik ga niet zeggen wie, want hij zit hier in de studio", verklaarde het meisje in tranen.

Stiefvader, stiefbroer en broer gezien mogelijke vader?

Haar 31-jarige stiefvader Ivan Eremin, 15-jarige broer Volodya en 17-jarige halfbroer Viktor worden gezien als mogelijke vader. De mannen ontkennen stuk voor stuk dat ze schuldig zijn, maar een nieuwe DNA-test moet het antwoord geven. „Ik ben het zeker niet. Ik heb niets te verbergen, anders zou ik hier toch niet zitten," verklaarde Eremin.

Tanya's moeder Anna doet ook haar verhaal in het programma. „Het ene moment zegt ze dit, het andere moment iets heel anders. Ze noemde iemand van onze familie, maar wil niet zeggen wei. Ik weet niet of ik mijn dochter nog kan vertrouwen." De moeder van Tanya krijgt het verwijt dat ze voor puur geldgewin haar dochter voor de leeuwen gooit.

Wist niet dat ze zwanger was

De tiener kreeg op 18 september weeën en beviel met 35 weken van haar kindje. Tanya had lange tijd niet door dat ze zwanger was. „Ik voelde de baby nooit bewegen, ik voelde me ook niet ziek en had geen pijn." Een dokter stelde wel vragen toen ze haar (zwangere) moeder naar de dokter vergezelde.

Psychologische gevolgen

Het misbruikte meisje wil zelf niet dat de waarheid aan het licht komt. Toch heeft een psycholoog groen licht gegeven voor het programma. Volgens de psycholoog is Tanya bang en depressief. Volodya, de broer van Tanya ondervindt de schadelijke gevolgen van het tv-programma aan de levende lijve, hij bezeerde zijn hand tijdens een vechtpartij op school omdat hij gepest werd.

Wat vind jij? Worden met dit programma de grenzen van reality-tv overschreden?

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar