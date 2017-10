Topmodel in actie tegen seksueel misbruik

Het Amerikaanse topmodel Cameron Russell (30) gaat de strijd aan met seksueel misbruik. Met de hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse (misbruikt worden is geen onderdeel van mijn werk) roept Russell vrouwen op hun verhaal (anoniem) te delen over aanranding en seksuele intimidatie in de modewereld.

De afgelopen dagen heeft Russell voortdurend op haar telefoon gekeken. Berichten van collega’s stromen haar mailbox binnen. Slachtoffers vertellen hoe fotografen, casting-directors, designers en andere hooggeplaatste mensen binnen de fashion-industrie hen seksueel misbruikten. Sommigen van hen waren vijftien of zestien jaar oud.

Harvey Weinstein

Russell, die onder meer werkzaam is voor grote namen als Victoria’s Secret, Prada en Louis Vuitton, begon de hashtag vanwege het nieuws rondom de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. Sinds vorige week ligt hij onder vuur nadat een aantal vrouwen in The New York Times een boekje over hem opendeed. Sindsdien komen er steeds meer beschuldigingen naar buiten.

Het 30-jarige topmodel leest ieder bericht. Dan repost ze het op haar tijdlijn. Op het eerste screenshot valt te lezen hoe een mannelijke fotograaf een collega op 15-jarige leeftijd misbruikte. „Ik was 15 en ik had mijn eerste fotoshoot. Mijn stiefmoeder was mee, maar moest in een andere kamer wachten. Toen duwde hij zijn vingers in mijn vagina. Dat zou de foto's sensueler maken", schreef ze Russell.

SMS’jes

Het Instagramaccount van Russell toont meer anonieme berichten van slachtoffers die hetzelfde hebben ervaren. „Ik was twintig toen de fotograaf na een diner met het team mij dronken probeerde te voeren", schrijft een ander model. „Hij klopte even later op mijn deur en vroeg of ik langs zijn kamer kwam om de foto's van die dag te bekijken.”

Ook laat Russell weten dat ze zelf te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. „Ik werd ongewenst betast en ik ontving sms'jes met seksueel getinte teksten. Als ik er wat van zei, kreeg ik te horen: 'Hoezo verbaast je dit?' of 'dit hoort bij je baan'."

Cultuur

Volgens Russell gaat het om een groot probleem in de modewereld. „We hebben het niet over een, vijf of twintig mannen. We praten hier over een cultuur en die moet stoppen!"

Russell staat bekend om haar maatschappelijke betrokkenheid. Eerder ontving premier Mark Rutte een waarschuwing van Russell dat hij niet in hoger beroep kon gaan, nadat de Nederlandse overheid door de rechter was gemaand haast te maken met een beter klimaatbeleid.