'Terreurdreiging Groot-Brittannië groter dan ooit'

De kans op een terroristische aanslag in Groot-Brittannië is nog nooit zo groot geweest als nu. Dat zegt Andrew Parker, het hoofd van de Britse beveiligingsdienst MI5.

Lees ook: Londen vaker opgeschrikt door terroristische aanslag

De MI5-baas hield dinsdag een toespraak in Londen. Daarin zei hij onder andere dat het aantal dreigingen met een aanslag „dit jaar alarmerend is gestegen.” Parker zit al 34 jaar in het vak en sprak ook zijn zorgen uit over de snelheid waarmee de dreigingen zich ontwikkelen.

'Voorkomen kan niet altijd'

Tot juni van dit jaar werden er door de Britten 379 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De veiligheidsdienst heeft momenteel nog eens zo’n vijfhonderd onderzoeken naar ongeveer 3000 extremisten lopen. Eerder werden er al 20.000 mensen onder de loep genomen. „Maar niet elke aanslag kan voorkomen worden”, zei Parker.

Groot-Brittannië was dit jaar al vier keer het doelwit van terroristen, er zijn aanslagen gepleegd in onder anderen Manchester en Londen. Daarbij kwamen in totaal 36 mensen om het leven. Er werden ook aanslagen verijdeld: „Twintig in de afgelopen vier jaar. Zeven daarvan in de afgelopen zeven maanden”, aldus Parker.