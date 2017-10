Seks met een dier? Hollandse kunst veroorzaakt ophef

'Domestikator', een kunstwerk van de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout, is sinds dinsdagmiddag te zien bij het Centre Pompidou in Parijs. Eerder werd het werk geweigerd door het Louvre en dat heeft een reden.

„Een man die zijn hond uitlaat of een boer met een varken in de weer”, zo omschrijft Van Lieshout zijn kunstwerk aan de NOS. Nu bestaat het kunstwerk inderdaad uit een gebouw waarin twee figuren zijn te herkennen, maar niet iedereen is het erover eens wát voor een figuren dat zijn en wat ze precies aan het doen zijn.

‘Seks tussen mens en dier’

Franse critici zijn niet blij met het kunstwerk omdat het seksuele handelingen tussen een mens en een dier zou uitbeelden. Precies de reden waarom het Louvre voor het werk bedankte.

Het Centre Pompidou had geen boodschap aan de kritiek. De directeur van het museum zei volgens Franse media direct volmondig ‘ja’ toen het werk op zijn pad kwam.

'Geen geslachtsdelen'

Kunstenaar Van Lieshout zegt tegen de NOS dat hij alle ophef niet begrijpt. „Het is een onschuldig, uit legoblokjes bestaand, abstract gebouw. Zonder dat er enige geslachtsdelen of andere expliciete dingen te zien zijn.” Daarnaast merkt hij op dat het Louvre vol hangt met schilderijen waarop naakte mensen te zien zijn.

Eng bushokje

In 2009 bezorgde Van Lieshout schoolkinderen in Dordrecht slapeloze nachten. Toen leidde een bushokje dat de kunstenaar bouwde in de vorm van een doodshoofd tot opschudding.

'Domestikator', dat onderdeel is van de beelden- en installatietentoonstelling Fiac, blijft ondanks de ophef zeker tot 22 oktober voor het Centre Pompidou staan. Vanaf maart 2019 is het kunstwerk te bewonderen op de NDSM-werf in Amsterdam.