Rohingya-kinderen ook in Bangladesh in gevaar

Kinderen van gevluchte Rohingya-moslims uit Myanmar worden ook in het naburige Bangladesh door grote gevaren bedreigd, zoals wanhopige levensomstandigheden en ziektes. Unicef en het kinderfonds van de Verenigde Naties vinden dat er bescherming moet komen voor de kinderen en hun familie, zodat ze een veilige en vrijwillige terugkeer kunnen maken.

De vluchtelingen hebben dingen gezien ,,die geen kind ooit zou mogen zien'', aldus UNICEF-directeur Antony Lake. Naast voedsel, veilig water, sanitaire voorzieningen en vaccinaties hebben ze hulp nodig bij het verwerken van alles wat ze hebben moeten verdragen.

Sinds eind augustus zijn meer dan 500.000 Rohingya in het zuiden van Bangladesh aangekomen, van wie ruim de helft kinderen. Ze zijn gevlucht uit angst voor aanvallen van het leger op hun dorpen.

Zeer slechte omstandigheden

In Bangladesh verblijven de meeste vluchtelingen in overvolle, onhygiënische en geïmproviseerde omstandigheden, waarin niet wordt voldaan aan fundamentele levensbehoeften. Edouard Beigbeder, directeur van UNICEF in Bangladesh, zegt nu al de ,,vreselijke gevaren'' te zien waarmee de kinderen te maken krijgen. Veel jonge kinderen zijn ernstig ondervoed, basiszorg voor moeders en baby's ontbreekt en steun voor traumaverwerking is hard nodig. Daarnaast kunnen kinderen en jongeren in de chaos ten prooi vallen aan mensensmokkelaars en ,,anderen die mogelijkheden zoeken om ze uit te buiten'', aldus UNICEF.