Partydrug ketamine helpt bij migraine

Regelmatig last van migraine? Dan weet je dat het vaak samen gaat met dagen op bed liggen met een bonzende pijn, meestal aan een kant van het hoofd. Ook krijg je vaak last van misselijkheid, overgeven en flitsen door het hoofd. Al met al behoorlijk vervelend.

Nu kun je voor deze zware vorm van hoofdpijn gelukkig verschillende medicatie slikken, maar wat dacht je van de partydrug ketamine? Amerikaanse onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat de drug migrainepijn verzacht. Dat meldt The Telegraph.

Pijncijfer

Het verdovingsmiddel, dat in in de jaren zestig werd uitgevonden, werd gedurende drie tot zeven dagen in een lage dosis gegeven aan 61 mannelijke migrainepatiënten. Voordat zij de drug innamen moesten de patiënten hun hoofdpijn beoordelen met een cijfer, op een schaal van 1 tot 10. Gemiddeld beoordelen de mannen hun pijn met een 7,5.

Na de inname was het gemiddelde pijncijfer gedaald tot een 3,4. Driekwart van de patiënten ervoer na het behandeltraject minder pijn. Het ging maar om een lage dosering ketamine, want de patiënten kregen geen bijwerkingen, zoals hallucinaties, van de stof.

Depressiviteit

Volgens dokter Erik Schwenk kan ketamine werken bij migrainepatiënten waarbij huidige medicatie niet helpt. De Amerikaan zegt dat de focus van onderzoek lag op de vraag of de drug op korte termijn de pijn verzachtte, maar dat ketamine mogelijk ook helpt op de lange termijn. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Er wordt ook onderzocht of ketamine helpt tegen depressiviteit.

Ketamine wordt ook wel gebruikt bij kinderen en oudere mensen omdat het in verhouding tot andere verdovingsmiddelen veel minder de ademhaling onderdrukt. Ketamine wordt ook als drug gebruikt, het wordt dan Special K, of Keta genoemd en wordt meestal gesnoven.

