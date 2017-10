'Onderzoek de potentie van wonen op andere planeet'

Wetenschapper Neil DeGrasse Tyson vindt het slim als er meer onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheid van wonen op een andere planeet dan Aarde. Dat zegt hij in de nieuwste aflevering van het programma Couple Thinkers, een door lifestylemerk GANT geproduceerd online tv-programma.

In het tv-programma gaat presentator Graig Ferguson met zijn vrouw Megan op zoek naar de antwoorden op grote levensvragen en dit keer vragen ze zich af of en wanneer ze de steeds meer vervuilde aarde zouden moeten verlaten. Moeten we deze aarde schoonmaken of zou het slimmer zijn om andere planeten voor te bereiden op onze komst? Volgens ruimtewetenschapper Neil DeGrasse is het allebei een goed idee.

,,We moeten onze eieren in verschillende mandjes zeggen”, zo zegt hij. ,,Dus en de aarde opruimen én kijken of andere planeten bewoonbaar zijn. Stel je zou de mensheid verdelen over twee planeten en een van de planeten dreigt te worden vernietigd door astroïden, roepen we dan met z’n allen: doei, was gezellig! Of gaan we ze proberen te helpen? Juist, dat tweede. Dus ik zou zeggen: breng als het kan een miljoen mensen naar Mars en blijf ondertussen werken aan het veranderen van aarde. Want als je Mars kunt veranderen in Aarde, kan je Aarde ook weer veranderen in Aarde.”

