Massagraf bij concentratiekamp uit WO II gevonden

In het uit de Tweede Wereldoorlog stammende concentratiekamp Gross-Rosen is een massagraf ontdekt, dat schrijft de NOS. In het graf werden al de botten van zeker dertig slachtoffers gevonden.

Driehonderd doden

De eerste opgravingen werden in september gedaan en na een paar weken pauze, werden de acties afgelopen donderdag hervat. Vermoed wordt wanneer de onderzoekers verder zullen gaan graven, ze zullen stuiten op de restanten van zeker driehonderd mensen die gevangen zaten in het concentratiekamp.

De archeologen hebben goede hoop om de identiteit van de begraven mensen te kunnen achterhalen aan de hand van de metalen plaatjes die ze op hun kleding droeg. Daarin staan namelijk serienummers gegraveerd.

Het massagraf van Gross-Rosen kwam een jaar geleden op de radar van onderzoekers tijdens het lezen van de aantekeningen van een Belgische arts in het kamp. „Hij beschreef hoe bij de ontruiming van het kamp in 1945 zo'n 300 mensen werden begraven."

In Polen

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog lag Gross-Rosen nog in Duitsland, maar inmiddels is het kamp Pools grondgebied en heet Rogoznica. In het kamp zaten vooral Joden van Poolse en Russische afkomst. In totaal zijn er zo'n 125.000 mensen gevangen gehouden.