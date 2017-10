Man houdt overleden lichamen jaar lang in huis

De 60-jarige Amerikaanse Robert James Kuefler uit de staat Minnesota heeft een jaar lang de lichamen van zijn overleden moeder en zijn broer in huis bewaard. Hij kon het niet opbrengen zijn familieleden te begraven. Zijn moeder is in augustus 2015 overleden, zijn broer iets daarvoor, aldus The Associated Press.

Slechte gezondheid

De rest van de familie had al die tijd niets door, omdat de man hen schreef dat de twee al overleden gezinsleden ernstig ziek waren, en daardoor niet aan de telefoon konden komen. Ook schreef hij een kerstkaart naar de familie waarop stond dat ze in slechte gezondheid verkeerden.

De buren

De lichamen zijn een jaar geleden al ontdekt, nadat de buren aan de bel hadden getrokken omdat ze al zo lang niets meer van de twee hadden vernomen. Deze week heeft de man zijn straf te horen gekregen. Hij heeft het lichaam van zijn broer verplaatst (van de stoel naar de badkamer), en in de wet staat dat dit niet mag. Verder wordt de man nergens van beschuldigd: hij is niet aan de bankrekeningen gekomen, heeft geen crimineel verleden en zegt zelf dat hij geen hulp nodig heeft.

Volgens een woordvoerder van de politie moest de man zich vooral voor de rechter verantwoorden, zodat hem psychologische hulp kon worden aangeboden.