Man (93) luncht nog altijd met foto overleden vrouw

Ware liefde kent geen einde, zo blijkt uit het verhaal van de 93-jarige Clarence Purvis uit het Amerikaanse Glennville. Hij kon geen afscheid nemen van zijn vrouw toen zij vier jaar geleden overleed. Daarom luncht hij nog dagelijks in een restaurant, met haar foto ernaast. Ze hebben elkaar ontmoet in 1948, zijn het jaar erop getrouwd en hebben 63 jaar met elkaar doorgebracht.

Een lokale zender maakte onlangs beelden van de man, maar sinds gisteren gaan de beelden viral.

Het restaurant

Clarence communiceert in het restaurant niet alleen met zijn vrouw, maar ook met andere aanwezigen. „Hij hoort echt bij het restaurant”, zegt de bazin. Ze heeft hem eerder geadviseerd om op zoek te gaan naar een andere vriendin, maar hij is gelukkig met hoe het nu gaat. „Dit is voor mij de manier om de herinnering levend te houden", stelt hij.

A never ending story

Verder gaat Clarence maandelijks 125 keer naar het graf, vier keer per dag dus. Daarnaast staat zijn woonkamer vol met haar foto’s en heeft hij de kamerlamp altijd aanstaan: „Dat ding blijft de rest van mijn leven, 24 uur per dag, aanstaan als een soort eeuwig licht”, vertelt hij.

Zijn woorden: „Ware liefde kent geen einde, ware liefde houdt nooit op."