Lokale wet VS: ouder krijgt boete bij pestend kind

Er zijn ook ouders die het te ver vinden gaan. Wat vind jij? Goede straf of is het te overdreven?

Vertoont je kind extreem wangedrag op het gebied van pesten? Dan riskeer je een boete van 210 euro of een celstraf van maximaal twee weken. Tegen ABC News zegt het schoolbestuur: „Hopelijk hoeft dit nooit ingezet te worden. Maar deze maatregel past wel bij de verbetering die scholen nastreven.”

Dankzij haar bericht in de Facebookgroep is er een lokale wet opgezet. De gemeenteraad denkt door de wet de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding te vergroten.

Victoria Crago is een vrouw die zag hoe haar 13-jarige zoontje een vuistslag van een schoolgenoot kreeg. Ze begon op Facebook een actiegroep, waar ze het probleem aankaartte.

North Tonawanda, een plaats in de Amerika, heeft een wel heel bijzondere maatregel getroffen. Heb je als ouder een kind die een ander pest? Dan riskeer je een boete of gevangenisstraf.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!