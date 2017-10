Jochie (11) met down model voor River Island

Ook bij reclamemakers dringt het steeds meer door hoe belangrijk diversiteit is in je campagne. Als je iemand zoals jij terugziet in een reclame, is het veel logischer dat je gebruik maakt van de producten of diensten die worden aangeboden. Modeketen River Island begrijpt dat ook heel goed en gaat nog een stapje diverser. Een van de modellen voor de kinderkleding is een jongen van elf met het Syndroom van Down.

Geen auditie

Joseph Hale is een elfjarige jongen uit het Engelse Cleethorpes. Hij schittert in de herfst- en wintercampagne van het modemerk. Het jonge talent hoefde niet eens auditie te doen, en het is ook nog eens zijn allereerste modellenbaantje ooit.

Zijn trotse moeder is in de wolken: „Joseph laat zien dat hij een leven kan leiden zoals ieder ander persoon”, zegt ze tegen Metro UK. „Dat River Island hem heeft geselecteerd voor deze campagne is fantastisch en daar kunnen we ze alleen maar voor bedanken. Het is briljant dat ze hem hier accepteren, terwijl veel mensen een jongen met een beperking.”

Bijzondere keuze

Bijzonder is het wel: je wordt niet zomaar voor een campagne van de winkel geselecteerd. Joseph's allure viel de scouts meteen op toen ze zijn portfolio tegenkwamen op de website van zijn agent. „Ik denk dat dit zeker bijdraagt aan een nieuwe blik op mensen met beperkingen”, zegt moeder Karen. Ook benoemt ze hoe belangrijk en positief het is dat haar zoon er echt bijhoort.

„Het laat zien dat er veel meer in hem zit en hopelijk zien andere ouders en kinderen ook dat zijn beperking hem niet maakt. Er zit veel meer in Joseph dan je op het eerste gezicht ziet. Ik hoop dat hij zorgt dat mensen anders kijken naar iemand met het Down Syndroom. Ze moeten dezelfde kansen krijgen als ieder ander kind.”