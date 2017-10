Halloween-winkel verkoopt Anne Frank-kostuum

Een blauwe jas, groene baret, bruine tas en een naamplaatje. Een Amerikaanse webshop voor verkleedpartijen rond Halloween verkoopt deze outfit onder de noemer 'Anne Frank-kostuum'. Op Twitter werd vol ongeloof gereageerd op de uitdossing voor kinderen, die voor 30 dollar werd aangeboden. „We kunnen altijd leren van de geschiedenis”, staat er in de productomschrijving.

Vanwege de kritiek heeft halloweencostumes.com de kleding van de site verwijderd. „We verkopen niet alle kostuums voor Halloween, maar ook voor andere gelegenheden zoals schoolprojecten en voorstellingen”, luidt de uitleg van een woordvoerder van de webwinkel, die onderdeel uitmaak van fun.com.

„De feedback is doorgespeeld en wij hebben het kostuum voor dit moment van de website gehaald”, aldus de zegsman. De kans is dus groot dat het kostuum weer in de verkoop gaat, zodra Halloween is afgelopen.